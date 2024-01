Duo Limberger – Gairard La maison du chant Marseille, dimanche 11 février 2024.

Tcha Limberger & Jean-Christophe Gairard – violon, guitare, chant

https://www.lesvoiesduchant.org/samedi-10-fevrier-2024-concert-duo-limberger-gairard/

Depuis leur rencontre en 2008 en Transylvanie, Tcha Limberger et Jean-Christophe Gairard ont tissé une relation musicale intime fondée sur leur passion commune pour le violon, et précisément le style de violon que l’on joue chez les Hongrois et chez les Roumains de Transylvanie.

Ce(s) concert(s) en duo seront l’occasion de raviver ces instants musicaux partagés, d’écouter ensemble tout ce que ces deux musiciens ont à se dire, et à nous dire.

À Propos de Tcha Limberger

Tcha Limberger, violoniste mais aussi multi-instrumentiste et chanteur exceptionnel, est une figure emblématique reconnue dans les mondes du jazz et des musiques traditionnelles. Lauréat de nombreux prix internationaux, il marque de son empreinte la scène musicale mondiale. Il collabore/a collaboré notamment avec Jordi Savall, Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Fabrizio Cassol, Sebastien Giniaux, Roby Lakatos, Evan Christopher, Fapy Lafertin, Petar Ralchev ou Lorenzo Gatto.

https://tchalimberger.com/

Une Connexion Musicale Profonde en Transylvanie

En 2008, Jean-Christophe Gairard a eu la chance de croiser la route de Tcha Limberger à Cluj, tandis que ce dernier résidait à Alunișu, près de Huedin. Cette rencontre a été la porte d’entrée vers un univers musical captivant. Grâce à Tcha, Jean-Christophe a eu l’honneur de rencontrer Marcel Râmba à Beica de Jos, près de Reghin, un violoniste emblématique de la région d’Ardeal. Ainsi a commencé une exploration musicale riche et profonde, ancrée dans les traditions de cette terre mythique. C’est grâce à la générosité de ses deux maîtres violonistes que Jean-Christophe a forgé la singularité de son jeu et de son approche musicale.

