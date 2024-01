Christian Fromentin Solo: Chants et airs d’Irlande du XVIe siècle à aujourd’hui La maison du chant Marseille, samedi 27 janvier 2024.

Christian Fromentin Solo: Chants et airs d’Irlande du XVIe siècle à aujourd’hui ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 20h30 La maison du chant 8 / 10€ + adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

Christian Fromentin : chant, guitare, bodhran, mandoline, bouzouki, violon, flûtes

Ce solo propose une découverte de la musique traditionnelle irlandaise, en lien à mon album solo de 2020. Dans la droite lignée des anciens chants médiévaux qui faisaient la chronique des clans, les airs évoquent toujours de nombreux évènements, lieux et personnages de l’île. Le parti pris de ce concert est de retracer une histoire culturelle de l’Irlande à travers sa musique.Christian Fromentin découvre la musique irlandaise en 1995. Participant à la création des cessions irlandaise de Poitiers en 1996, il joue avec de nombreux Irish Bands depuis 1998. Ce concert est le résultat de longues années d’imprégnation, de rencontres, de voyages et de lectures.

L’année 2024, année des 20 ans des Voies du Chant est l’année de la fidélité, l’année des retrouvailles avec les artistes qui ont jalonné notre parcours et qu’on est content de retrouver là où ils sont aujourd’hui.

Christian Fromentin est venu souvent à la Maison du Chant, chaque fois avec un instrument, une tradition, une couleur, un projet nouveau.

Il papillone ? non !

il se passionne pour chaque découverte sans oublier la précédente et il excelle toujours avec la même exigence et la même lumière.

Ce soir c’est l’Irlande dont il sera question et peut être que des démangeaisons monteront de nos jambes pour illustrer en danse les chants et airs proposés.

Ouverture du Comptoir à 19h30 pour boire un verre et déguster une assiette polysaveurs

Concert à 20h30

Tarifs 8 (minimas sociaux ) & 10 euros + 3 adhésion annuelle concerts Maison du Chant

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

