SCAT AND CO / Jam Jazz Vocal Vendredi 22 décembre, 19h30 La maison du chant Participation libre et conseillée : 8€

Créées à l’initiative de la chanteuse et formatrice vocale Caroline Tolla, ces soirées proposent un petit concert jazz suivi d’une jam session vocale. Elle a lieu une fois par trimestre et donne l’occasion de découvrir l’univers sonore d’un ou d’une chanteuse de jazz de la région.

Le 22 décembre, c’est Caroline Tolla qui ouvrira la saison, accompagnée par Maryline Ferrero au piano et Léo Achard à la batterie.

Ce sera aussi l’occasion d’entendre l’Atelier Jazz en Choeur de la Maison du Chant et du Cri du Port, en grand groupe !

La jam vocal invite ensuite chaleureusement les chanteurs sur scène, accompagnés par un duo/trio instrumental de qualité.

Venez nombreux chanter ! Entrée libre *** et ouverte à tous les chanteurs et musiciens de jazz.

ATTENTION : resto maison du chant fermé ce soir là / prévoir un plat à partager et de quoi boire, pour plus de convivialité (le banquet!).

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T19:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:00:00+01:00

