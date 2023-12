Odalva La maison du chant Marseille, 17 décembre 2023 17:00, Marseille.

Odalva Dimanche 17 décembre, 18h00 La maison du chant 7 / 10€ + adhésion annuelle (3€)

Nous avons la joie de vous inviter à un concert exceptionnel à l’occasion de la sortie de notre premier album le dimanche 17 décembre à 18h à la Maison du Chant à Marseille.

Il est en cours de fabrication, on l’attend avec impatience, pour début décembre. Il est vraiment beau, on a trop hâte de l’avoir entre les mains et surtout de vous le faire écouter !

On est super excités, un poil stressés et complètement émus, alors on espère de tout cœur que vous serez avec nous pour fêter la réalisation de ce projet. Il y aura nos chansons, les albums tous neufs, des histoires de poulpes et aussi des invité·e·s surprises… ça va être une belle soirée !

Ouverture du Comptoir 17h

Concert 18h

Tarif plein : 10€ (+ 3€ adhésion pour les nouveaux adhérents)

Tarif réduit : 7€ (+ 3€ adhésion pour les nouveaux adhérents)

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

