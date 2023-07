La tête haute – ateliers de musique animés par Sylvie Paz La Maison du Chant Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

La tête haute – ateliers de musique animés par Sylvie Paz 17 – 25 juillet La Maison du Chant

Dans le cadre du dispositif ‘Un été culturel – Rouvrir Le Monde’, l’artiste

musicienne Sylvie PAZ et le multi-instrumentiste Lucas ANIORTE pour-

suivent le nouveau volet de création ‘La Tête Haute’ en 2023, à Mar-

seille, avec la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Lou Cantou.

Axe 1 : Découverte et transmission du répertoire des artistes (cultures

du sud, chants rythmés à table) aux participantes du projet (habi-

tantes du lieu, mères et enfants)

Axe 2 : Création d’un nouveau répertoire avec les participantes via di-

verses techniques : écriture de textes, chant, polyphonie, body per-

cussions en privilégiant le rapport chants enfants/mères. Collectage

ou création de berceuses qui puissent être à nouveau retransmises à

d’autres jeunes mères mineures dans leur foyer.

Axe 3 : Enregistrement de capsules sonores combinant la création

musicale des participantes et, s’il est possible, leurs histoires, itiné-

raires de vie. La résidence fait objet d’un enregistrement de forme po-

dcast finalisé au Studio Sun Lab Records.

Les créations feront l’objet d’une présentation auprès de publics

(forme concert). Ce temps de restitution est un axe important car il

valorise la création obtenue et ses instigateur.trice.s. Les invités sont

des membres encadrants PJJ, Justice, Centre sociaux et d’autres

jeunes mineures, éducatrices et éducateurs du Cantou.

La Maison du Chant 49 Rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

©PIANOANDCO