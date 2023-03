Karim Tobbi: Trouble so Hard La maison du chant Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Karim Tobbi: Trouble so Hard

Samedi 29 avril, 20h30
La maison du chant
8€ + adhésion annuelle

Trouble so Hard prend la forme d'un concert commenté pour me permettre de partager avec le public ma passion pour le Country-Blues des années 20′ au Folk-Blues des années 60'. Les chansons, Love in Vain (Robert Johnson), Deep River Blues (Doc Watson), My Creole Belle (Mississippi John Hurt), Louise Louise Blues (Big Bill Broonzy), Hang Me Oh Hang Me (Dave Van Ronk)… sont toutes accompagnées d'anecdotes, de faits historiques, de petites histoires qui font la grande histoire du Blues, pour emmener le public sur les rives du Delta du Mississippi, puis dans un juke joint de Chicago ou dans un club du Greenwich Village à New-York…

Concert à 20h30

Ouverture du Comptoir à 19h30

49 rue Chape, 13004 Marseille

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T22:30:00+02:00

