⚠️REPORTÉ⚠️ ALCAZ – « D’Amours et d’Eaux fraîches » La maison du chant, 21 janvier 2023, Marseille. ⚠️REPORTÉ⚠️ ALCAZ – « D’Amours et d’Eaux fraîches » Samedi 21 janvier, 20h30 La maison du chant

8€ + 3€ d’adhésion pour les non adhérents

♫♫♫ La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ALCAZ, c’est deux voix, deux guitares, celles de Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux, des percussions glanées au cours de leurs voyages. Le duo va nous offrir un concert intime, fort de leurs nouvelles chansons folk-pop comme on les aime.

ALCAZ sculpte, poétise les sentiments les plus inattendus, ça déborde, ça s’intime, ça s’engage. Le duo chante l’ouverture de l’Être à l’Autre, d’où qu’il vienne où qu’il aille…

Concert à 20h30, ouverture du Comptoir à 19h30

Billetterie : bit.ly/3X78oiu

