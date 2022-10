De Vives Voix # 18: ZOPPA La maison du chant, 5 novembre 2022, Marseille.

De Vives Voix # 18: ZOPPA Samedi 5 novembre, 20h30 La maison du chant

11 / 8€

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore.

Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien.

Samedi 5 novembre 20h30 / Auditorium de la Maison du Chant

Jazz sur la Ville croise De Vives Voix

ZOPPA – TOPOGRAPHIA / SORTIE D’ALBUM

Sylvie Paz, Kalliroi Raouzeou, Cedrick Bec, Pierre Fénichel

La musique du duo ZOPPA est comme l’arrivée du printemps ; célébrer l’amour, l’espoir et la création. C’est une alliance rare de deux artistes méditerranéennes qui lie avec talent leur savoir faire.

Kalliroi Raouzeou, pianiste, chanteuse et compositrice grecque et Sylvie Paz, chanteuse et compositrice d’origine espagnole. Le nom ZOPPA, elles l’ont emprunté à un terme musical italien « alla zoppa » qui fait référence au rythme asymétrique et bancal comme le «aksak». Et c’est dans cette esprit qu’on peut

décrire leur musique. Les deux artistes se sont rencontrées à Marseille et ont partagé des chansons de leur jardin secret qu’elles appellent ECHO POETIQUE.

Ce duo réussit une subtile combinaison de poésie grecque traditionnelle et de coplas espagnol portée par des mélodies délicieuses. Mais leurs chansons sont aussi inspirées de poèmes de Neruda ou Pessoa… évoquant la séparation et la solitude. Le premier album du duo ZOPPA sort en automne 2021 et s’appellera TOPOGRAPHIA. L’ensemble musical peut être interprété en duo ou en quatuor de jazz avec des artistes français de renom tels que Cedrick Bec, batterie et Pierre Fénichel, double basse.



