De Vives Voix # 18: A Vuci longa La maison du chant, 30 octobre 2022, Marseille.

De Vives Voix # 18: A Vuci longa Dimanche 30 octobre, 18h00 La maison du chant

11 / 8€

♫♫♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dimanche 3O octobre 18h / Auditorium de la Maison du Chant

A VUCI LONGA

Maura Guerrera, Oriana Civile, Catherine Catella

Polyvocalité paysanne des Femmes de Sicile

A VUCI LONGA, polyvocalité paysanne des femmes de Sicile.

Trois femmes, trois chanteuses, aux parcours riches et différents, qui se rejoignent dans la même passion pour les manifestations de la vocalité dans la culture populaire sicilienne.

Parfois rugueuses, dissonantes ou bien enchanteresses, les voix nous surprennent, nous emportent dans un univers qui reste aujourd’hui peu exploré, même sur la scène musicale sicilienne.

Maura Guerrera, Oriana Civile, Catherine Catella

Le projet A VUCI LONGA est un hommage à l’héritage sicilien des chants polyvocaux des femmes. Les trois chanteuses ont des parcours riches et passionnants avec un intérêt particulier pour les manifestations de la vocalité dans la culture populaire sicilienne. Telle était la force motrice de leur rencontre, le désir de s’associer et de tisser leurs voix pour rendre hommage à un patrimoine riche, complexe et peu exploré. À Lipari, dans les Iles Eoliennes, on a appelé «A Vuci Longa» des chants paysans avec une voix soliste et d’autres « chi ccuddavunu » (qui créent l’accord) d’accompagnement à la voix principale.

Après une écoute fouillée des collectages de Antonino Uccello, Sergio Bonanzinga, Elsa Guggino, Giuliana Fugazzotto, Mario Sarica, Grazia Magazzù, nous avons repéré différents chants.

La seconde phase du travail a consisté à décortiquer, à partir de vieux enregistrements, les modalités d’exécution de ces chants et d’en comprendre l’harmonisation atypique.

La dernière étape a été de travailler ces chants en essayant de sortir du confort d’une vocalité « moderne » au service d’une autre sonorité, ancienne et vibrante. Plus que dans n’importe quel autre répertoire, la polyphonie paysanne exige des voix timbrées et une puissante émission vocale.

Coproduction Cité de la Musique de Marseille / Ville de Naso

Maison du Chant, 49, rue Chape 13004 Marseille

Ouverture du Comptoir 16h

Concert 18 H

Tarifs : 8 et 11 euros



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T18:00:00+01:00

2022-10-30T21:00:00+01:00