De Vives Voix # 18: N'I A PRO La maison du chant, 28 octobre 2022, Marseille.

8 / 11€

♫♫♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

N’I A PRO – Laurent Cavalié et Marie Coumes

Chants et poésie d’Occitanie

relatant la révolte des vignerons dans les années 60/70

Marie Coumes et Laurent Cavalié sont allés à la rencontre des anciens militants des Comités d’Actions Viticoles de l’Aude. Ceux qui ont mené leur combat des années 60 jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières en mars 76.

Ces vignerons formulèrent en leur temps une volonté farouche de vivre et travailler au pays. Par là même, ils exprimèrent une grande dignité à être « de quelque part », sans chauvinisme et loin de tout régionalisme. Ils menèrent une lutte si déterminée et solidaire, qu’elle est une source d’inspiration pour exprimer les colères contemporaines. La poésie occitane de l’époque à suivi de près les événements, des poètes y ont même pris part et y ont trouvé un chemin de poésie de lutte.

Marie Coumes et Laurent Cavalié ont construit une veillée pour redonner les paroles des anciens militants ainsi que leur regard sur ce combat. Ils souhaitent rendre la fierté à ces événements, dont la fin tragique, avec les deux morts de Montredon, éclipsa la grandeur et la valeur de l’engagement. Aussi, depuis qu’ils tournent ce spectacle, les langues se délient. Les anciens se mettent à parler, à raconter leur vision, leurs souvenirs, leurs rêves et leur bilan. Dans cette veillée, nous disons des pépites de la poésie occitane de ces 50 dernières années. Un fil conducteur : les poètes de la décolonisation. Deux ans de lecture, de recherche sur la façon de dire cette poésie aujourd’hui, de la mettre en musique, croiser les deux langues, croiser le politique et notre rapport intime à la langue occitane. Une forme simple qui oublie la scène et l’idée même de spectacle… Et nous voici prêts à passer un moment tranquille en votre compagnie, que vous parliez la langue ou pas.

Ouverture du Comptoir (assiettes polysaveurs) 19h30

Concert 20h30

Tarifs : 8 et 11 euros



