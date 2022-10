De Vives Voix # 18: Meryem Koufi & Rafael Pradal La maison du chant, 21 octobre 2022, Marseille.

De Vives Voix # 18: Meryem Koufi & Rafael Pradal Vendredi 21 octobre, 20h30 La maison du chant

11 / 8€

♫♫♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 octobre 20h30 / Auditorium de la Maison du Chant

Meryem Koufi et Rafael Pradal

Chant et musique Flamenca

« AVEC ELLES / CON ELLAS »

CRÉATION FLAMENCA ET POÉSIE .

Hommage aux poétesse de l’avant-garde hispanique début du 20ème siècle.

Meyriem Koufi, chant flamenco « Cante rondo » et composition artistique

Rafael Pradal, piano Flamenco et guitare Flamenca

« AVEC ELLES / CON ELLAS » est une création flamenca inspirée par les écrits de poétesses des années 20. Certaines vivent alors dans l’Espagne républicaine pré-

franquiste d’autres sont, au même moment, en Amérique latine.

Accompagnée au piano flamenco ou à la guitare flamenca par Rafael PRADAL, la voix de Meryem KOUFI rend hommage à cet héritage féminin disparu de la

mémoire collective, alors même qu’il fut au coeur de l’avant garde artistique

au début du XXe siècle.

A partir des codes du flamenco, s’appuyant sur une tradition musicale empreinte d’une extrême liberté, les compositions originales de Meryem KOUFI et les arrangements de Rafael PRADAL, singulier pianiste et guitariste flamenco, dialoguent avec l’écriture de ces femmes poètes.

Sur un canevas traditionnel propre à la musique flamenca, que maîtrise parfaitement les deux artistes en scène, Meryem KOUFI et Rafael PRADAL donnent corps à leur envie partagée d’une écriture plus personnelle.

Les rythmes et les modes du flamenco sont un socle mis au service de ces textes poétiques.

Ainsi la Solea, au style majestueux, au tempo lent, est un « palo » traditionnellement dédié à l’expression de l’amour et du désamour. La Siguiriya, plus minimaliste, se suffisant parfois de deux accords seulement porte, par l’austérité de son style, un caractère musical tragique.

La Maison du Chant, 49, rue Chape 13004 Marseille

Ouverture du Comptoir (assiettes polysaveurs) 19h30

Concert 20h30

Tarifs : 8 et 11 euros



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00