Babelika / Cantèra Vendredi 14 octobre, 19h30 La maison du chant

Participation libre au chapeau

♫♫♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le chœur Babelika dirigé par Annie Maltinti

Polyphonie et polyrythmies du monde

Babelika est l’ensemble vocal qui travaille ses voix dans de nombreux répertoires du monde depuis l’Afrique du Sud jusqu’à la Laponie, du Brésil à la Géorgie,

en passant par les Andes, la Turquie, la Macédoine, la Réunion, l’Irlande, Madagascar… sans oublier la Corse et l’Occitanie.

Laboratoire au cours duquel les jeux rythmiques et vocaux ainsi que l’improvisation agissent pour la relaxation et l’échauffement.

Babelika est dirigé depuis plusieurs années par Florence Boué-Croisy et

Annie Maltinti qui partagent, entre autre, l’aventure d’ENCO DE BOTTE et co-animent de nombreux stages et ateliers.

Le concert sera suivi d’une Cantèra au Comptoir.

Le collectage et la transmission des chants, la pratique de la polyphonie, sont les socles de notre travail. C’est pourquoi, nous saisissant de l’opportunité de la convivialité du comptoir, nous initions, un vendredi par mois, les cantèras.

Ce soir-là, l’entrée est libre à qui veut chanter et/ou écouter chanter, à qui veut croiser les voix, partager les répertoires.

Chacun amène sa voix, ses oreilles, de quoi manger.



