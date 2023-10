Concert de jazz : Swing jazz quartet La maison du Berger La Geneytouse, 8 décembre 2023, La Geneytouse.

La Geneytouse,Haute-Vienne

Concert de jazz. Swing jazz quartet. Avec Patrick Vanhée, clarinette saxophone, Jacques Lévy-Frébault, piano, Jean-

Pierre Joffres, batterie et Nicolas Ferreira, contrebasse. Promenade autour de St Germain des Près avec un Jazz festif, qui donne envie de danser. Les quatre compères qui partagent la scène depuis de nombreuses années, et se retrouvent toujours avec joie pour transmettre leur passion du Jazz ..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jazz concert. Swing jazz quartet. With Patrick Vanhée, saxophone clarinet, Jacques Lévy-Frébault, piano, Jean-

Pierre Joffres, drums and Nicolas Ferreira, double bass. A stroll around St Germain des Près with festive jazz that makes you want to dance. These four friends have been sharing the stage for many years, and are always happy to share their passion for jazz.

Concierto de jazz. Cuarteto de swing jazz. Con Patrick Vanhée, saxofón clarinete, Jacques Lévy-Frébault, piano, Jean-

Pierre Joffres, batería y Nicolas Ferreira, contrabajo. Un paseo por St Germain des Près con jazz festivo que da ganas de bailar. Estos cuatro amigos llevan muchos años compartiendo escenario y siempre están encantados de compartir su pasión por el jazz.

Konzert mit Jazzmusik. Swing jazz quartet. Mit Patrick Vanhée, Klarinette, Saxophon, Jacques Lévy-Frébault, Klavier, Jean-

Pierre Joffres, Schlagzeug und Nicolas Ferreira, Kontrabass. Ein Spaziergang rund um St. Germain des Près mit einem festlichen Jazz, der zum Tanzen anregt. Die vier Kumpels, die seit vielen Jahren die Bühne teilen und sich immer wieder mit Freude treffen, um ihre Leidenschaft für den Jazz weiterzugeben.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Noblat