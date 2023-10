Concert : Chansons vide grenier de la chanson La maison du Berger La Geneytouse, 21 octobre 2023, La Geneytouse.

La Geneytouse,Haute-Vienne

Par le célèbre duo Desmond-Rabetaud de retour à la maison du berger pour notre plus grande joie !

A côté de leurs interprètes favoris (Anne Sylvestre, Barbara, Gilles, les frères Jacques, Francis Blanche etc), nous entendrons aussi quelques auteurs et chanteurs du début du 20° siècle tels Vincent Scotto, Yvette Guilbert, Lyjo..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The famous Desmond-Rabetaud duo return to the maison du berger to our great delight!

Alongside their favorite performers (Anne Sylvestre, Barbara, Gilles, the Jacques brothers, Francis Blanche etc.), we’ll also hear some of the songwriters and singers of the early 20th century, including Vincent Scotto, Yvette Guilbert and Lyjo.

El famoso dúo Desmond-Rabetaud vuelve a la Casa del Pastor para deleitarnos a todos

Además de sus intérpretes favoritos (Anne Sylvestre, Barbara, Gilles, los hermanos Jacques, Francis Blanche, etc.), también escucharemos a algunos de los compositores y cantantes de principios del siglo XX, como Vincent Scotto, Yvette Guilbert y Lyjo.

Das berühmte Duo Desmond-Rabetaud kehrt zu unserer großen Freude in das Haus des Schäfers zurück!

Neben ihren Lieblingsinterpreten (Anne Sylvestre, Barbara, Gilles, die Brüder Jacques, Francis Blanche usw.) werden wir auch einige Autoren und Sänger des frühen 20. Jahrhunderts hören, wie Vincent Scotto, Yvette Guilbert, Lyjo.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Noblat