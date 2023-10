Concert : Carine Achard La maison du Berger La Geneytouse, 20 octobre 2023, La Geneytouse.

La Geneytouse,Haute-Vienne

Quand le lien humain et la fraternité deviennent une lutte, un idéal à défendre à corps et cœur perdu dans une époque qui déchire et sépare les hommes, chanter devient alors un cri d’amour profond. Chanter nos failles, nos fragilités, les différences qui nous unissent plutôt que de nous déchirer, pour se rappeler tout ce qui fait de nous des âmes sensibles et précieuses présentes ici bas pour distiller tout l’amour que l’on porte encore au fond de nous. Les femmes et leurs combats, la folie douce et les démons intérieurs, les désirs profonds et l’instinct de vie, c’est ce que chante Carine Achard sur scène accompagnée de Séverin Valière : Elle est au piano, synthés, ukulélé et accordéon, et Séverin aux percussions et à la guitare..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



When human bonds and fraternity become a struggle, an ideal to be defended wholeheartedly in an age that tears people apart, singing becomes a profound cry of love. Singing about our flaws, our frailties, the differences that unite us rather than tear us apart, to remember all that makes us sensitive and precious souls, present here below to distill all the love we still carry deep down inside. Women and their struggles, gentle madness and inner demons, deep desires and the instinct for life, this is what Carine Achard sings on stage accompanied by Séverin Valière: she is on piano, synths, ukulele and accordion, and Séverin on percussion and guitar.

Cuando los lazos humanos y la fraternidad se convierten en una lucha, en un ideal que hay que defender a capa y espada en una época que desgarra a las personas, el canto se convierte en un profundo grito de amor. Cantar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, las diferencias que nos unen en lugar de desgarrarnos, para recordar todo lo que nos hace almas sensibles y preciosas, presentes aquí abajo para destilar todo el amor que aún llevamos dentro. Las mujeres y sus luchas, la locura suave y los demonios interiores, los deseos profundos y el instinto de vida, esto es lo que canta Carine Achard en el escenario acompañada por Séverin Valière: ella al piano, sintetizadores, ukelele y acordeón, y Séverin a la percusión y la guitarra.

Wenn die menschliche Bindung und die Brüderlichkeit zu einem Kampf werden, zu einem Ideal, das in einer Zeit, die die Menschen zerreißt und trennt, mit Haut und Haaren verteidigt werden muss, wird das Singen zu einem Schrei nach tiefer Liebe. Das Singen unserer Fehler, unserer Schwächen, der Unterschiede, die uns verbinden, anstatt uns zu zerreißen, um uns an all das zu erinnern, was uns zu sensiblen und wertvollen Seelen macht, die hier unten sind, um all die Liebe zu destillieren, die wir noch tief in unserem Inneren tragen. Frauen und ihre Kämpfe, sanfter Wahnsinn und innere Dämonen, tiefe Sehnsüchte und der Instinkt des Lebens, darüber singt Carine Achard auf der Bühne, begleitet von Séverin Valière: Sie am Klavier, Synthesizern, Ukulele und Akkordeon und Séverin an Percussion und Gitarre.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Noblat