Concert surprise La maison du berger La Geneytouse Catégories d’évènement: Haute-Vienne

LA GENEYTOUSE

Concert surprise La maison du berger, 8 novembre 2022, La Geneytouse. Concert surprise Mardi 8 novembre, 19h45 La maison du berger à la maison du Berger – La Geneytouse La maison du berger La Geneytouse (87400) La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Les élèves des conservatoires de Limoges et Panazol sont invités à la Maison du Berger (La Geneytouse) pour y donner un concert surprise. La Maison du Berger est une magnifique salle de spectacle tout en cèdre de 110 places qui diffuse la culture en zone rurale depuis 2002. Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez la Maison du Berger par téléphone au 05 55 09 73 79.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T19:45:00+01:00

2022-11-08T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, LA GENEYTOUSE Autres Lieu La maison du berger Adresse La Geneytouse (87400) Ville La Geneytouse lieuville La maison du berger La Geneytouse Departement Haute-Vienne

La maison du berger La Geneytouse Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-geneytouse/

Concert surprise La maison du berger 2022-11-08 was last modified: by Concert surprise La maison du berger La maison du berger 8 novembre 2022 La Geneytouse La maison du berger La Geneytouse

La Geneytouse Haute-Vienne