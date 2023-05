Travaux d’Hercule et Fil d’Ariane la Maison du Beau, 15 juillet 2023, Le Tholy.

Cette colo de 2 semaines, propose une histoire unique qui évolue avec la participation des enfants. Au détour d’activités et de jeux en lien avec la nature et adaptés à leur âge, les colons découvrent la mythologie grecque et sauvent l’humanité ! Un thème imaginaire est développé à travers une histoire mettant en scène des personnages de fiction qui accueillent les enfants dès leur arrivée et les accompagnent tout au long du séjour. Les enfants vivent cette aventure, selon leur âge, à travers des activités de découverte de la nature : jeux, balades, repas autour du feu, construction de cabanes, nuit sous tente… Des grandes fêtes rassemblent certains jours tous les enfants autour de leurs héros pour des grands jeux (chasse au trésor, jeu de piste, olympiades…). Les fêtes s’achèvent souvent par un spectacle réalisé par les enfants leur permettant ainsi de créer tout en s’amusant : théâtre, musique, danse, cirque, magie, mime, décor.

Des moments de la journée sont consacrés aux activités libres : chaque enfant peut alors décider de se reposer, d’écrire, de lire, de faire des jeux de société ou de continuer à jouer avec les copains. L’organisation des journées (lever, petit déjeuner, douches, coucher…) et les activités sont adaptées à l’âge des enfants. Ils vivent leurs vacances en petit groupe selon leur rythme, leurs besoins et leurs goûts. Des temps de forum permettent aux enfants d’exprimer leurs envies et leurs besoins et de participer au choix des activités. Les enfants sont associés au rangement de leur chambre et de leurs affaires personnelles et apprennent à vivre en acceptant l’autre. Les adultes sont particulièrement attentifs à ce que chaque enfant se sente à l’aise et trouve sa place au milieu des autres.

Les repas sont préparés sur place avec un maximum de produits frais et locaux.

