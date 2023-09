Exposition Laurence FORBIN « Creusets d’automne » LA MAISON D’ICELLE La Celle-Dunoise, 7 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Performance & vernissage de Laurence Forbin le 14/10 à 11h.

Invitation à découvrir le travail de l’artiste en résidence, à entrer dans son univers avec la complicité de Rama et d’invitées de la Maison d’Icelle.

Ancienne élève de l’ENSATT (Ecole Nationale supérieure des arts et Techniques du Théâtre) en scénographie puis de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts de Paris en peinture, Laurence Forbin avait auparavant fait des études de lettres classiques qui sont restées un socle inaltérable de son imaginaire.

Elle a longtemps partagé sa vie entre le théâtre pour lequel elle a conçu décors et costumes et la peinture. Jusqu’à ce que la peinture, toujours plus exigeante, soit devenue centrale..

Qu’il s’agisse de la figure humaine, de la nature, des grandes constructions industrielles, c’est le mouvement, générateur de formes, qui provoque son regard et le désir de peindre.

2023-10-07 fin : 2023-11-12 . EUR.

LA MAISON D’ICELLE

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Performance & vernissage by Laurence Forbin on 14/10 at 11am.

An invitation to discover the work of the artist-in-residence, to enter her universe with the complicity of Rama and guests from the Maison d?Icelle.

Laurence Forbin studied stage design at ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) and painting at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Before that, she studied classical literature, which has remained an inalterable foundation of her imagination.

For a long time, she divided her life between the theater, for which she designed sets and costumes, and painting. Until painting, ever more demanding, became central…

Whether it’s the human figure, nature or large-scale industrial constructions, it’s movement, the generator of forms, that provokes her gaze and the desire to paint

Actuación e inauguración a cargo de Laurence Forbin el 14/10 a las 11h.

Una invitación a descubrir el trabajo de la artista residente y a adentrarse en su universo con la ayuda de Rama e invitados de la Maison d’Icelle.

Laurence Forbin estudió escenografía en la ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) y pintura en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Antes de eso, estudió los clásicos, que han seguido siendo una base inalterable de su imaginario.

Durante mucho tiempo dividió su vida entre el teatro, para el que diseñaba decorados y vestuario, y la pintura. Hasta que la pintura, cada vez más exigente, se convirtió en el centro de su vida.

Ya sea la figura humana, la naturaleza o las grandes construcciones industriales, es el movimiento, generador de formas, lo que provoca su mirada y el deseo de pintar

Performance & Vernissage von Laurence Forbin am 14.10. um 11 Uhr.

Einladung, die Arbeit der Künstlerin in Residenz zu entdecken und in ihr Universum einzutauchen, mit der Komplizin Rama und den Gästen des Maison d’Icelle.

Laurence Forbin, ehemalige Schülerin der ENSATT (Ecole Nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre) im Fach Bühnenbild und der Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts de Paris im Fach Malerei, hatte zuvor klassische Literatur studiert, die ein unveränderliches Fundament ihrer Vorstellungskraft geblieben ist.

Lange Zeit teilte sie ihr Leben zwischen dem Theater, für das sie Bühnenbilder und Kostüme entwarf, und der Malerei auf. Bis die Malerei, die immer anspruchsvoller wurde, zu ihrem Mittelpunkt wurde.

Ob es sich um die menschliche Figur, die Natur oder große Industriebauten handelt, es ist die Bewegung, die Formen erzeugt, die ihren Blick und den Wunsch zu malen provoziert

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays Dunois