Kan ar Bobl des conteurs Mercredi 24 janvier 2024, 15h00 La Maison d'Hippolyte en breton, gratuit

Le kan ar bobl des conteurs a commencé en 2014 à Moëlan, c’est donc la 12e fois que l’on aura le plaisir d’écouter enfants et adultes conter en breton, sans jury.

Iront à Pontivy celles et ceux qui le souhaitent. Deux catégories : enfants/jeunes et adultes. En création ou en conte traditionnel (envoyer son texte, si création, à fanny.chauffin@laposte.net). Pour en savoir plus : 06 79 14 96 87.

La Maison d'Hippolyte 2 Quai Surcouf, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne