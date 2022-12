Kan ar Bobl des conteurs La Maison d’Hippolyte Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Kan ar Bobl des conteurs La Maison d’Hippolyte, 25 janvier 2023, Quimperlé. Kan ar Bobl des conteurs Mercredi 25 janvier 2023, 15h00 La Maison d’Hippolyte

Breton/Français Gratuit

Concours de contes (traditionnels ou inventés), liés à la Bretagne. En breton pour les adultes. En breton ou en français pour les enfants.

En breton pour les adultes.

En breton ou en français pour les enfants.

Temps de racontée : entre trois minutes et dix minutes.

Inscription & renseignements : Fanny Chauffin (06 79 14 96 87).

Organisé par le Kuzul Skoazell Skol Diwan Kemperle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T15:00:00+01:00

2023-01-25T17:00:00+01:00 Kan ar Bobl

