Chassignolles Indre Chassignolles 5 EUR Partir à la découverte de la collection du musée avec en main des photographies représentant des détails d’objets, d’outils et de machines. A vous de trouver quel détail appartient à qui ? Une fois deviné, une accompagnatrice vous racontera l’histoire de l’objet… Atelier pour enfants à la Maison des Traditions de Chassignolles. maison-traditions@wanadoo.fr +33 2 54 48 07 02 Partir à la découverte de la collection du musée avec en main des photographies représentant des détails d’objets, d’outils et de machines. A vous de trouver quel détail appartient à qui ? Une fois deviné, une accompagnatrice vous racontera l’histoire de l’objet… Maison des Traditions

