La Maison des sons Marseille 8e Arrondissement, 29 janvier 2022, Marseille 8e Arrondissement.

La Maison des sons Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

2022-01-29 16:30:00 – 2022-01-29 Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

8 10 Dans la maison des sons, il y a pleins d’habitants :



Il y a Monsieur Maracas qui se secoue en faisant des grimaces et ne prends pas beaucoup de place.

Monsieur Triangle qui arrondit toujours les angles.

Monsieur Trompette qui souffle et qui rouspète, c’est une vraie tempête !

Monsieur Tambour qui tape nuit et jour, est un peu lourd et un peu sourd.

Monsieur Guitare qui se gratte, est un grand bavard et se prend pour une rock star !

Chacun joue de son côté sans vraiment s’écouter…



Mais la maison des sons abrite depuis peu une nouvelle arrivante : Annabelle la coccinelle.

Annabelle la coccinelle est une chanteuse professionnelle, à la voix arc en ciel.

Elle lance un pari à ses nouveaux amis : organiser un concert en plein air.



Après quelques répétitions, et la création de nouvelles chansons, tout est prêt.

De nouveaux instruments se sont même invités à la fête.

Mais tous ces instruments différents arriveront-ils à s’entendre ?



Ecriture, mise en scène et jeu : Jean Didier Traïna



Pour les 1-3 ans, version crèche.

Créations originales interprétées par Jean Didier Traïna.

