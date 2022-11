La Maison des Sons

La Maison des Sons, 18 janvier 2023



M. Zik vit dans la maison des sons…



Il y a plein d’habitants avec lui…



Il y a Papi Tambour qui se lève toujours le premier.

Il y a Maman Guitare qui accentue le rythme.

Il y a petit frère Maracas qui se secoue en faisant des grimaces et ne prends pas beaucoup de place.

Il y a oncle TchinTchang, le triangle qui arrondit toujours les angles.

Il y a Papa Trompette qui souffle et qui rouspète, c’est une vraie tempête !



Mais la maison des sons abrite depuis peu une nouvelle arrivante : Annabelle la coccinelle. Elle est chanteuse professionnelle, à la voix arc en ciel.



Tous ces instruments différents arriveront-ils à s’entendre ?





Artistes : Jean-Didier Traina Les aventures de Monsieur Zik dans la maison des sons.

