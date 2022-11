Les cyberviolences, qu’est-ce que c’est? La Maison des Solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Les cyberviolences, qu’est-ce que c’est? La Maison des Solidarités, 2 décembre 2022, Arcueil. Les cyberviolences, qu’est-ce que c’est? Vendredi 2 décembre, 19h00 La Maison des Solidarités Proposé par la MDS et Femmes Solidaires La Maison des Solidarités 102 rue Marius Sidobre 94 110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Les cyberviolences, qu’est-ce que c’est? ­ Vendredi 2 décembre à 19h : Vendredi soir à la Maison Comment se protéger des cyberviolences?? Gwendoline COIPEAULT, de Femmes Solidaires (Arcueil/Cachan/Gentilly) animera la soirée-échange pour comprendre comment cela fonctionne afin de savoir réagir et prévenir. Femmes, adolescent.e.s, parents, toutes et tous concerné.e.s ! ­

