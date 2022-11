MIRABAL La Maison des Solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

MIRABAL La Maison des Solidarités, 27 novembre 2022, Arcueil. MIRABAL Dimanche 27 novembre, 10h00 La Maison des Solidarités Proposé par la MDS La Maison des Solidarités 102 rue Marius Sidobre 94 110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France LA MIRABAL – Dimanche 27 à 10h ­

La Maison des Solidarités vous propose de participer à une marche d’engagement de 3kms au parc du Tremblay à Champigny, pour l’ÉGALITE et contre les VIOLENCES faites aux femmes. info pratique : Le départ se fera en bus à 10h, rendez-vous devant l’hôtel de ville d’Arcueil. Inscription à l’accueil ou par téléphone au 01.41.24.28.10. Une participation financière de 1€ minimum sera demandée. Le somme récoltée sera reversée à l’association organisatrice de l’événement. Fabrication de banderoles, pancartes et slogans lors des accueils à partir du mardi 22 novembre. Et aussi, le vendredi 25 après-midi, les personnes présentes à l’accueil seront invitées à découvrir chez nos voisins de la médiathèque, l’exposition “histoire de femmes” en présence de l’artiste A Belula.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T10:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

