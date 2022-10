Marché de Noël de l’AMAP les paniers d’Arcueil La Maison des Solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Marché de Noël de l'AMAP les paniers d'Arcueil Jeudi 17 novembre, 18h00 La Maison des Solidarités Proposé par l'AMAP les paniers d'Arcueil et la MDS La Maison des Solidarités 102 rue Marius Sidobre 94 110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Marché de Noël de l'AMAP les paniers d'Arcueil Jeudi 17 novembre 18h à 20h Artisans et Producteurs de l'AMAP nous vendrons leur beaux produits.

L’assocaition Terrecio vous présentera son travail et vous initiera au modelage.

L’autrice Nina Luec vous parlera de sa magnifique BD « Je suis Rivière ».

Sur place, l’AMAP vous offre un petit apéro fait maison, du vin chaud et du jus de pommes, venez avec votre gobelet pour limiter les déchets ;) Lieu : sur le mail Doiselet à Arcueil derrière la Maison des Solidarités toutes les infos sur notre amap : http://amap-lespaniersdarcueil.fr/

pour nous contacter : lespaniersdarcueil@lilo.org

