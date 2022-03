LA MAISON DES QUEERS Montpellier, 26 mars 2022, Montpellier.

LA MAISON DES QUEERS Montpellier

2022-03-26 – 2022-03-26

Montpellier Hérault

Le 26 mars, la maison des chœurs se trans’forme en Maison des Queers !

L’association Lez’arts vous invite, le temps d’une journée, à réfléchir et célébrer la déconstruction des normes dominantes de genre et de sexualité. Vous êtes invité·e·s tout comme les artistes à être les narrateur·rice·s de cet événement, qui se veut inclusif et accessible à toutes et tous. Des artistes fabuleux·euses pourront, à travers cette journée, être visibles et échanger artistiquement et intellectuellement autour de leurs parcours, leurs identités, pour montrer que la palette des couleurs qui existent dans nos humanités est la force qui nous rassemble toustes.

Venez danser, chanter, rire et laissez-vous emballer par des parfums festifs, des ivresses sensibles et de l’amour humain.

En partenariat avec le festival de lutte contre les discriminations organisé par Mission Egalité Montpellier ; le Centre Culturel Universitaire de Montpellier ; et Chemin des cimes

PROGRAMMATION :

Des ateliers et une table ronde !

Hélène Soulié ★ Collectif MartinE ★ Too Many Cowboys ★ Le Cirque Queer ★ Angie Triolo ★ Zozoï ★ Cindy Gatimel

Des expositions, des projections, des performances, des spectacles et un DJ Set !

Max Miller ★ Chloé Guillermin ★ Mounkat ★ Amandine Monbrun ★ Le Cirque Queer ★ Collectif les Pieuvres ★ LW2 ★ Emeraldia Ayakashi & Maevol des Mixeuses Solidaires ★ Lé Henry Serebriakov ★ Loup Marin

Mais aussi, des stands !

Support Your Local Girl Gang ★ La Rafistolerie ★ Fierté Montpellier Pride ★ Zozoï ★ Chemin des cimes ★ Fiers de lettres ★ Avant minuit lingerie ★ L’aube des chiens

Sur réservation – BILLETTERIE bientôt disponible pour les préventes et les réservations

Montpellier

