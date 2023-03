Découverte du métier de facteur d’orgues La Maison des Porches Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Morbihan

Découverte du métier de facteur d’orgues La Maison des Porches, 1 avril 2023, Josselin. Découverte du métier de facteur d’orgues 1 et 2 avril La Maison des Porches Nous serons présents à La Maison des Porches à Josselin, pour une présentation de l’orgue, son histoire, ses différentes esthétiques et son fonctionnement.

Présentation de différents type de tuyaux que l’on rencontre dans l’orgue et de leur réglage sonore.

Démonstration de fabrication de tuyaux d’orgues et d’un soufflet avec utilisation de colle chaude à l’ancienne.

Echange sur le métier et la formation. Vous pouvez également venir visiter l’atelier le samedi 01 avril et le dimanche 02 avril à 10h30 et 15h.

Adresse de l’atelier: 12 La Brousse 56120 Forges de Lanouée (à 10min de Josselin Petite Cité de Caractère) La Maison des Porches 21 rue Olivier de Clisson 56120 Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 94 92 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Orgues Facteur d’orgues Gwennin L’HARIDON, orgue de Médréac (35)

