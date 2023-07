Caravana Obscura X Murama La maison des Murs à Pêches Montreuil, 2 septembre 2023, Montreuil.

Caravana Obscura X Murama 2 septembre – 29 octobre La maison des Murs à Pêches Visite de la Caravana Obscura et réalisation d’une photo: Format 18 x 24 cm = 15 euros – 24 x 30 cm = 20 euros – 30 x 40 cm = 25 euros.

Nous vous proposons de découvrir la Caravana Obscura, un projet introduisant aux techniques photographiques anciennes au moyen d’une caravane transformée en appareil photo géant et équipée d’un laboratoire argentique.

Les ateliers que nous animons proposent une immersion pédagogique et ludique qui offre une nouvelle vision de la photographie. Après avoir étés initiés aux mécanismes photographiques et à l’histoire de leur découverte depuis l’intérieur de la Caravana Obscura, une médiatrice vous invite à tenir la pose, développer le négatif en sa compagnie puis vous offre un tirage positif.

En parallèle, nous vous proposons également de vous immerger dans une expérience en réalité augmentée à travers la visite du parcours d’expositions Murama, miroir de la mémoire du site. Des Ipads sont mis à votre disposition afin de réaliser la visite lors de la rotation de chaque groupe avec la Caravana Obscura.

La maison des Murs à Pêches 89 Rue Pierre de Montreuil, 93100, Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lacaravanaobscura@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://youtu.be/YZtumJu1V-s »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/5494-atelier-photo-argentique-aux-murs-a-peches.html?search_query=caravana%20obs&fast_search=fs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00