Des mains d’or au quotidien. La Maison des Métiers d’Art de Laon, 1 avril 2023, Laon. Des mains d’or au quotidien. 1 et 2 avril La Maison des Métiers d’Art de Laon Rencontre autour des savoir-faire des artisans d’art de notre région. La Maison des Métiers d’Art de Laon 1 Rue Saint-Martin 02000 Laon Plateau / Ville Haute Laon 02000 Aisne Hauts-de-France La Maison des Métiers d’Art de Laon est située au sein d’un bel hôtel particulier du 16e siècle, le Petit-Saint-Vincent, dans la cité médiévale de Laon.

Elle présente tout au long de l’année les créations des artisans d’art de l’association des Métiers d’Art de Picardie. Ces artisans d’art et leurs invités se relaieront tout au long de ces deux journées pour proposer des démonstrations et faire partager au grand public leurs savoir-faire et leurs créations.

“Sublimer le quotidien” est la raison d’être de ces artisans d’exception qui créent des objets et restaurent notre patrimoine pour embellir nos vies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 ©2Ma

