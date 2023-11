Introspection rétrospective La Maison des Métallos Paris Catégorie d’Évènement: Paris Introspection rétrospective La Maison des Métallos Paris, 16 février 2024, Paris. Introspection rétrospective 16 – 24 février 2024 La Maison des Métallos Introspection rétrospective est un spectacle installation confidence défilé concert documentaire exposition répertoire expérience parcours rétrospective et prospective autoportrait de compagnie en train d’avoir lieu.

Une manière d’inviter à regarder une écriture en plein visage. La Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 75 04 68 »}, {« type »: « email », « value »: « elsablossier.limmediat@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T21:30:00+01:00 florence_gaty Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Maison des Métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 6 Age max 99 Lieu Ville La Maison des Métallos Paris latitude longitude 48.867638;2.377944

