La MachinaJouer La Maison des Métallos Paris Catégorie d’Évènement: Paris La MachinaJouer La Maison des Métallos Paris, 13 février 2024, Paris. La MachinaJouer 13 et 14 février 2024 La Maison des Métallos 12 participant·e·s maximum par séance La MachinaJouer est une oeuvre sous forme de « jouer ». Elle est entièrement pratique, pratiquée, jouée. Il s’agit d’inviter toute sorte de gens, des gens qui n’ont pas forcément l’expérience du plateau à jouer avec nous, comme pour un public.

La MachinaJouer apprend à ne jamais aller contre, à tout accueillir par l’écriture de la scène, une manière de se sentir libre en toute situation, à être capable de tout accepter comme s’il s’agissait d’une écriture préétablie. Il s’agit d’être en quelque sorte toujours d’accord avec ce qui arrive.

Il y a une forme d’humour, et une joie du décalage, qui doit s’épanouir ici. Et tout commence par une rencontre par le jeu. La Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « elsablossier.limmediat@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0665750468 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T10:00:00+01:00 – 2024-02-13T12:00:00+01:00

2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00

