Le poids des choses La Maison des Métallos Paris, 8 février 2024

Nous tombons par terre en permanence, nous sommes lourds, pesants, écrasés, attachés au sol malgré nous; cela nous rend si sûr du poids.

Ce poids qui nous jalonne, nous installe en nous-même.

Et quand nous nous penchons au-dessus du vide, nous sentons le vertige à l’intérieur de notre ventre, vertige de perdre le sol qui appuie sur la plante de nos pieds.

Mais lorsque le sol n’appuie plus, quand le sol ne nous aime plus, nous tombons à l’envers.

2024-02-08T09:30:00+01:00 – 2024-02-08T10:30:00+01:00

2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00

Le Canal – I.Jouvante