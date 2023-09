La Jubilation La Maison des Métallos Paris, 3 février 2024, Paris.

« Pourquoi nous jubilons?

– pour rien.

Certes, mais il reste tant de questions :

– La jubilation est-elle futile ? – Qu’est-ce que la jubilation ? – En connaît-on l’origine ? – Quels sont les symptômes de la jubilation ? – Est-elle forcément musicale ? La jubilation est-elle une sorte de maladie mentale ? Combien de temps peut durer une crise jubilatoire ? – Que se passe-t-il à l’intérieur de quelqu’un qui jubile ? – Peut-on vivre sans jubiler ?

Nos invités vont nous aider à mieux comprendre en quoi la jubilation ne peut -surtout- pas être comprise.

D’abord parce qu’elle n’a strictement aucun intérêt : elle ne sert à rien (elle ne naît qu’inutile).

Et puis qu’elle est légère, légère au point de “foutre en l’air la gravité” dans les deux sens du terme.

Et aussi bien sûr, parce qu’insensée, illogique, et incurablement irrégulière, elle est idiote.

Mais même si la jubilation semble définitivement vexer le savoir et ridiculiser toutes les formes du sérieux,

nous tenterons ici de l’approcher le plus précisément possible, à travers les regards pointus des plus grands spécialistes vivants. »

La Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

