La Maison des merveilles Lafayette Anticipations Paris, 24 juin 2023, Paris.

Du mercredi 21 juin 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

samedi

de 14h30 à 16h00

.Public enfants adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit sous condition

Parents et enfants doivent être munis chacun d’un billet.

Si les créatures de Pol Taburet prennaient vie, quelles histoires nous raconteraient-elles ?

Après une visite de l’exposition et une découverte de l’univers fantastique de l’artiste, créez une petite maison-opéra lumineuse et ses marionnettes articulées.

Une table-chat, une baignoire-oiseau ou un clou-lampadaire s’animent dans un décor changeant et coloré, créé et illuminé par vous et vos enfants ! Un petit théâtre étonnant à ramener à la maison pour inventer des chimères.

* Réservez un billet par participant·e, un enfant doit être accompagné d’un adulte.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-maison-des-merveilles-atelier-610-ans +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-maison-des-merveilles-atelier-6-10-ans-atelier-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei934753.html

© Lafayette Anticipations Visite la Maison des merveilles