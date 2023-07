Cours de Langues La Maison des Loisirs Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Cours de Langues La Maison des Loisirs Senlis, 11 septembre 2023, Senlis. Cours de Langues 11 septembre 2023 – 27 juin 2024 La Maison des Loisirs 90€ par trimestre ainsi que la cotisation annuelle au Comité de Jumelage (20€) Le Comité de Jumelage propose des cours d’Allemand, d’Anglais et d’Italien, toutes les semaines hors vacances scolaires.

Les professeurs dispensent des cours de leur langue natale.

Différents niveaux sont proposés pour répondre au mieux aux attentes de chacun.

Des rencontres et sorties sont proposées dans le cadre des activités du Comité. La Maison des Loisirs 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « comitejumelage.senlis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T15:30:00+02:00 – 2023-09-11T17:00:00+02:00

2024-06-27T18:30:00+02:00 – 2024-06-27T20:00:00+02:00 Jumelage cours Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu La Maison des Loisirs Adresse 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville La Maison des Loisirs Senlis

La Maison des Loisirs Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/