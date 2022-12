Téléthon – Tombola du Club Modéliste Naval Senlisien La Maison des Loisirs Senlis Catégories d’évènement: Oise

Téléthon – Tombola du Club Modéliste Naval Senlisien Samedi 3 décembre, 10h00 La Maison des Loisirs

Vente des billets 5€ minimum

Tombola au profit du Téléthon, nombreux lots, 100% de gagnants La Maison des Loisirs 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France De nombreux lots dont maquettes de voilier (45cm et 40cm) / Entrées gratuites au musée de la Marine / Maquettes à construire (Curtis Sark, Santa Maria…) / inscriptions offertes au club de maquettes CMNS / revues Neptunia / lots de consolation porte-clés « Pomme de Touline » ou mini bateaux (jusqu’à épuisement des lots).

