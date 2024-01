Cirque : Cirq kito La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Cirque : Cirq kito La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 23 mars 2024, Issy-les-Moulineaux. Cirque : Cirq kito Samedi 23 mars 2024, 16h00 La Maison des Hauts d’Issy Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00 Cirque : Cirq kito De la compagnie Circo Criollo Clown, roue-cyr, contorsion, jonglage, hoola hop…

Des artistes partagent avec les plus petits leurs disciplines artistiques tout en les invitant à participer et interagir sous les sons dynamiques de musiques du monde.

Sur réservation, en famille, à partir de 4 ans

Samedi 23 mars à 16h La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

