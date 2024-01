Stage Cirque La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, mercredi 14 février 2024.

Stage Cirque Stage d’initiation au cirque acrobatique 14 – 16 février La Maison des Hauts d’Issy Sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Stage d’initiation au cirque acrobatique

Le cirque, c’est le jeu comique, la manipulation d’objets, mais aussi les pratiques acrobatiques ! Ce stage vise à enseigner les bases des différentes disciplines présentes dans le cirque (équilibre sur objets, jonglage, exercices aériens et au sol…)

Une tenue confortable sera nécessaire afin de se mouvoir avec aisance (legging ou jogging)

De 8 à 15 ans, sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Mercredi 14 février de 14h à 17h

Jeudi 15 et vendredi 16 février de 10h à 17h

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

