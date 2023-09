Spectacle : Piouf au temps des sorcières La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 3 février 2024, Issy-les-Moulineaux.

Des compagnies La Particulière & Un chat sur la Lune

Dans un monde magique, la Légende ordonne aux petites filles âgées de six ans de devenir sorcière lors d’une Cérémonie obligatoire. Cette année, c’est le tour de Ronce et Barbe, deux fillettes amies. Pour accomplir leur destinée, elles doivent traverser la Forêt Incertaine. Mais elles y rencontrent Piouf, qui voyage dans le temps.

Et qui aurait bien besoin d’aide pour ne pas rester, pour toujours, au temps des sorcières !

Samedi 3 février à 16h, en famille, à partir de 5 ans

https://youtu.be/HtVY4Yc5baE

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/HtVY4Yc5baE »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cies La Particulière & Un chat sur la Lune