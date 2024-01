Danse – « Alexia Fit & Friends » de retour le 27 janvier ! La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Danse – « Alexia Fit & Friends » de retour le 27 janvier ! Samedi 27 janvier 2024, 15h00 La Maison des Hauts d’Issy Sur inscription

« Alexia Fit & Friends » c’est 4 cours d’une heure avec vos professeurs préférés : Zainab, Armelle, Ronny et Alexia.

Au programme : Kuduro’fit, Zumba, Reggaeton Fusion et Salsa suelta.

De la danse, de la convivialité et de la bonne humeur.

Grande salle de la Maison des Hauts d’Issy – 16 Rue de l’Abbé Derry.

La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.31.07.83.18 »}, {« type »: « email », « value »: « ajabol2@gmail.com »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

