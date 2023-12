Festival de courts métrages ★ Issy sur court La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Festival de courts métrages ★ Issy sur court Samedi 20 janvier 2024, 20h00 La Maison des Hauts d’Issy Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Dans le cadre de ses temps forts ★ Festiv’Halle, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée dédiée aux courts-métrages.

Issy sur court, samedi 20 janvier 2024 à 20h. Public lycéen et adulte, durée : 2 h

Suite à un appel à films qui a recueilli près de 200 oeuvres candidates, le collectif de jeunes vidéastes OpéProd vous présente sa sélection de courts métrages et surtout, les auteurs venus répondre à toutes vos questions. En clôture de soirée, vous voterez pour décerner le prix du public à votre film préféré et un photo-call vous permettra d’immortaliser ce moment en compagnie de la relève du cinéma français.

Le collectif isséen OpéProd a pour but de promouvoir et de développer les projets audiovisuels créatifs et assure la production et la réalisation de courts métrages. A la Halle des Épinettes, il organise depuis 2015 trois projections-rencontres par saison autour des films courts en invitant leurs réalisateurs.

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 Les Maisons d'Issy, gérées par l'association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

CLAVIM La Halle des Épinettes

