Spectacle : Il était deux voix

De la compagnie La Tanière

Deux explorateurs-musiciens vous proposent un merveilleux tour du monde à travers des contes musicaux venus de tous les horizons !

Accompagnés de leurs seules guitares, ils ont parcouru les contrées les plus lointaines et ont rapporté avec eux les plus belles histoires. Un oiseau magique amenant la pluie dans les plaines d’Afrique, un lama multicolore sur les sommets du Pérou, une petite fille aux allumettes perdue dans l’hiver danois…

Venez découvrir ces histoires féeriques contées et mises en musique par les baladins globe-trotteurs !

Une traversée poétique et merveilleuse, au son de deux guitares, pour petits et grands…

Samedi 20 janvier à 16h, en famille, à partir de 4 ans

https://youtu.be/4U833p7t-gc

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/

Les Maisons d'Issy, gérées par l'association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie la Tanière