Animation de Noël à la Maison des Hauts d'Issy Samedi 9 décembre, 15h00 La Maison des Hauts d'Issy Entrée libre Animation de Noël à la Maison des Hauts d'Issy Une animation conviviale pour toute la famille ! La Maison d'Issy vous invite à préparer Noël dans une ambiance chaleureuse et festive.

Différents ateliers créatifs vous sont proposés tout au long de l’après-midi !

Vous pourrez ainsi confectionner des cartes de vœux, créer et décorer des photophores ou encore fabriquer des mobiles en trois dimensions pour décorer le sapin.

Entrée libre, en famille

Samedi 9 décembre 2023 de 15h à 18h En parallèle, la Maison de Quartier accueille une exposition de sculptures de Jocelyne Le Guen et Marie-Sophie Laplace (visite en accès libre) La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ Les Maisons d'Issy, gérées par l'association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

