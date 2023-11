Exposition : CENTAUR La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 27 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Une exposition polymorphe sur les liens entre l’homme et la nature à travers la figure du cheval

Par Iulia Mihalcea, de l’association Roumaine FAAD (Fondation d’arts et des artistes en dialogue).

Cette exploration culturelle mêle les arts : peinture, sculpture, gravure, musique, son, photographie, cinéma, performance, récital de poésie et de flute de pan avec pour symbole central le cheval, cet animal noble et majestueux.

Le projet « CENTAUR », c’est une expérience multidimensionnelle, un projet dédié aux relations entre l’homme et la nature à travers le symbole du cheval. Le cheval est historiquement présent dans toutes les situations, de la liberté, du travail et des conjonctures dramatiques de la guerre.

L’exposition veut restituer, par la somme de ces métaphores visuelles et sonores, la redéfinition du lien entre homme et la nature et amener le public à prendre conscience de la situation de certaines populations équestres. C’est aussi une opportunité pour valoriser l’héritage historique de la relation entre le cheval et l’homme, au travers des performances artistiques et d’échanges culturels entre plusieurs pays d’Europe et d’Afrique.

Du lundi 27 novembre au samedi 9 décembre.

Le lundi, mardi et jeudi de 16h à 20h , le vendredi de 16h-19h et le samedi de 9h à 13h

Le vernissage le vendredi 8 décembre à partir de 18h.

