Spectacle : Les fables de La Fontaine Dimanche 19 novembre, 16h00 La Maison des Hauts d’Issy Sur inscription

De la compagnie Heure au spectacle

Une initiation ludique et pédagogique aux Fables de La Fontaine sur fond de ventriloquie, pour petits et grands !

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Venez découvrir La Fontaine à travers 5 de ses célèbres fables, le Loup et l’Agneau, le Lièvre et la Tortue, le Lion et le Rat, la Cigale et la Fourmi et le Corbeau et le Renard, racontées et illustrées par les animaux eux-mêmes !

Dimanche 19 novembre à 16h, en famille, à partir de 5 ans

https://www.youtube.com/watch?v=brAvSw5AxN0

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=brAvSw5AxN0 »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie l’Heure au spectacle