Cet évènement est passé Une Journée aux Couleurs du Liban par l’association ELP La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Une Journée aux Couleurs du Liban par l’association ELP La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 15 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Une Journée aux Couleurs du Liban par l’association ELP Dimanche 15 octobre, 09h00 La Maison des Hauts d’Issy A l’occasion de la seconde édition de la Journée aux Couleurs du Liban, ce dimanche 15 octobre, l’association ELP – Evénements Libanais à Paris vous invite à participer à diverses ateliers.

Un avant-goût de cette belle journée : Cours de danses

Atelier de sculpture

Atelier de peinture

Atelier de calligraphie

Vente de produits locaux

Exposition « Traces »

Concert chant et Oud;

SAJ (galettes traditionnelles libanaises)

Découverte du patrimoine libanais

et plein d’autres surprises ! Le dimanche 15 octobre de 9h à 18h à la Maison des Hauts d’Issy, 16 rue de l’Abbé Derry. Contact : Georges AOUN 06.84.98.93.34

Mireille Yordanov : 06.14.40.71.01 La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 Liban culture Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Maison des Hauts d'Issy Adresse 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville La Maison des Hauts d'Issy Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.822957;2.280039

La Maison des Hauts d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/