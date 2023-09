Sorcière, pirate et crocodile La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Sorcière, pirate et crocodile

De la compagnie Pécable

La sorcière « Maladroite » filleule de « Maléfique » est très en retard dans sa préparation pour les « Goldens crapauds ».

Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directement à la grotte de « l’effroyable » sur le « Terible crocodile ». Elle fera appel au célèbre capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n’avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave ?

Magie, chants, danses, rires et interactions seront au rendez-vous.

Samedi 7 octobre à 16h, en famille, à partir de 3 ans

La Maison des Hauts d'Issy 16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 66 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/

Les Maisons d'Issy, gérées par l'association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

