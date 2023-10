Escape Game : le passionnée des J.O. La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Escape Game : le passionnée des J.O. 7 et 8 octobre La Maison des Hauts d’Issy Sur inscription

Escape Game : le passionnée des J.O.

Retrouvez la flamme Olympique !

Eugène, un passionnée des Jeux olympiques conserve la flamme olympique chez lui, après l’avoir dérobée au CNOSF, au milieu de nombreux objets en l’honneur des jeux.

Il vient de sortir de chez lui, vous avez 45 minutes pour récuperer la flamme avant son retour !

Eugène, pasionnée des jeux et expert en énigmes, aime cacher les codes et indices pour ouvrir ses différents tiroirs.

Fouille, déduction, recherche et travail d’équipe vous permettront de réussir cet épreuve.

A partir de 6 ans, 6 participants dont 1 adulte minimum. Par creneaux d’une heure.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h

La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « email », « value »: « fabien.rigaudeau@ville-issy.fr »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

CLAVIM LittératureJeunesse&Sports