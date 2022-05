La Maison des Gouverneurs et son jardin Jardin de la maison des gouverneurs Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

La maison des Gouverneurs et son jardin ————————————— La visite est libre, mais le propriétaire répondra volontiers à toutes vos questions. ### Déambulation bucolique. Autour de la maison, le gazon et les parterre de fleurs sont maîtrisés par l’homme (en l’occurence Dominique, notre super-jardinier). Mais plus vous vous éloignez de la maison principale, plus la nature reprend ses droits. ### Le quizz des arbres Tentez de reconnaître les troncs de 7 arbres emblématiques. Un jeu d’observation à faire seul ou en famille. **Toute l’année, visites guidées de la Maison des Gouverneurs le 2nd samedi du mois:** [**[https://www.facebook.com/lamaisondesgouverneurs/](https://www.facebook.com/lamaisondesgouverneurs/)**](https://www.facebook.com/lamaisondesgouverneurs/)

Accès libre sur réservation pour Rdv aux jardins (visite guidée à 10€ le reste de l’année). ATTENTION, FERME le DIMANCHE. Prévoir des chaussures fermées et une protection contre les moustiques.

Eucalyptus, azalées, poinsettias, camélias et autres merveilles offrent un écrin de verdure à la Maison des Gouverneurs.

